L’arte per le donne 8 Marzo nei musei con ingresso libero

Arte gratis a tutte le donne. Per la festa dell’8 marzo si apriranno a loro tutti musei della città, civici e statali. A cominciare da Uffizi, Palazzo Pitti, Boboli. Sempre oggi verrà inoltre pubblicato uno speciale video TikTok con la creator Lucrezia Lugli (58mila follower) sulla ‘Gran Signora del Cinquecento’, la Duchessa Eleonora di Toledo, al centro di una mostra al Tesoro dei Granduchi in Palazzo Pitti; lo stesso giorno, alle 17, nell’ambito dei Dialoghi di Arte e Cultura tenuti nell’auditorium Vasari, Ilaria Bonacossa – direttrice del Museo dell’Arte Digitale di Milano – terrà una conferenza intitolata “Donne elettroniche. La nascita dell’arte digitale nel lavoro di Lynn Hersham Leeson e Rebecca Allen”.

Ingresso libero anche ai musei Bargello Palazzo Davanzati e al Museo delle Cappelle Medicee con visite guidate tematiche speciali, organizzate per l’occasione. Storie di donne ai Musei del Bargello dunque, dalla “Dama col mazzolino” di Verrocchio al Museo Nazionale del Bargello alla leggenda di Tristano e Isotta e alle vicende legate all’emancipazione della donna nell’economia domestica al Museo di Palazzo Davanzati, fino alla storia della duchessa Eleonora di Toledo alle Cappelle Medicee e non solo. Una giornata per conoscere più da vicino i personaggi femminili che “popolano” questi tre musei.

Nei Musei Civici Fiorentini saranno visitabili il Museo di Palazzo Vecchio, la Torre di Arnolfo, il Museo Novecento e il Complesso monumentale di Santa Maria Novella.

Al Museo di Palazzo Vecchio sarà possibile visitare anche la mostra Giacometti – Fontana. La ricerca dell’assoluto a cura di Chiara Gatti e Sergio Risaliti ospitata all’interno degli spazi monumentali del museo, in particolare nella Sala delle Udienze e nella Sala dei Gigli, dove si conserva la celebre Giuditta di Donatello. Al Museo Novecento due piani del complesso delle ex Leopoldine sono dedicati alla mostra Lucio Fontana. L’origine du monde che vede esposte sculture e disegni di Lucio Fontana.