L’arte di comporre una canzone. Laboratorio alla scuola di musica

Come si scrive una canzone? La risposta la dà la scuola di musica di Scandici che ha avviato un laboratorio di scrittura musicale. Il laboratorio, curato da Massimo Altomare vuole fornire ai partecipanti le basi per la scrittura di canzoni (testo e musica) con la conoscenza della storia e delle tecniche della musica pop dal primo Novecento a oggi. Le lezioni sono rivolte a tutti, giovani e meno giovani, cantautori o strumentisti, ma anche semplicemente a tutti coloro che amano il mondo della musica: "SongLife" darà le basi per scrivere testo o testo-musica di una canzone, entrando nella cucina dei grandi autori del pop italiano. Un percorso per stimolare creatività e potenzialità espressive di ognuno e perché no, a stanare il talento. La presentazione dell’iniziativa, stasera alle 18,30 alla Scuola di Musica di Scandicci. Per info: 055755499.