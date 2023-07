L’arte dei truffatori Sfruttano il David senza pagare: stangati

FIRENZE

Bagarinaggio, uso e abuso dell’immagine del David di Michelangelo sui volantini, fondi covid incassati anche in assenza di attività lavorativa. Tutto questo è dentro un’inchiesta della guardia di finanza su una società già attiva nel settore della vendita di pacchetti turistici: in questi giorni, detta agenzia ha ricevuto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal gip per un ammontare di 260.200 euro.

Le indagini, nate da un’attività di analisi espletata nel settore del contrasto al lavoro nero, sono state condotte dalle fiamme gialle fiorentine nei confronti di diversi tour operator attivi nelle immediate vicinanze della Galleria degli Uffizi e della Galleria dell’Accademia di Firenze, i quali effettuano la cessione di pacchetti turistici presso le biglietterie dei due poli museali. Le irregolarità riscontrate sono state segnalate all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze per l’adozione di sanzioni. L’attenzione degli investigatori si concentrava, in particolar modo, su una società gestita da due cittadini originari dello Sri Lanka. Sul soggetto economico è stata avviata un’attività ispettiva di carattere fiscale al termine della quale è stata scoperta un’evasione di circa 800mila euro.

I due soci sono stati denunciati per omessa dichiarazione, occultamento e distruzione di documenti contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Nel corso delle indagini, la società è stata, inoltre, raggiunta anche da un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale, ai sensi dall’articolo 108 del Codice dei beni culturali, con la quale il giudice ha inibito la stessa a riprodurre, ai fini commerciali e in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento, l’immagine del David, ordinando altresì il ritiro di tutto il materiale pubblicitario distribuito (depliant, volantini e manifesti) nei quali comparivano immagini di opere esposte ala Galleria dell’Accademia nonché l’immediata eliminazione delle immagini presenti sulla homepage del proprio sito internet non avendo richiesto la preventiva autorizzazione al consegnatario dei beni e di conseguenza avendo omesso il pagamento dei relativi canoni. In ultimo, con l’epidemia da Covid19, la società verificata è diventata di fatto non più operativa; tuttavia dagli approfondimenti investigativi emergeva come la stessa avesse richiesto ed ottenuto, pur non avendone i requisiti, i contributi stanziati dal Governo per far fronte alla crisi economica conseguente alla pandemia. Le indagini, infatti, hanno disvelato come i due amministratori abbiano tempestivamente trasferito i fondi pubblici ottenuti, su un conto corrente aperto presso un istituto di credito estero sito in noto paradiso fiscale.

ste.bro.