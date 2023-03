L’arrivederci con Think Lab

La comunicazione online è diventata fondamentale per le aziende, ma ancora non da tutti sviluppata in maniera professionale. Diventa dunque interessante per molti il nuovo appuntamento con Think Lab, serie di laboratori per la promozione della cultura digitale. Domani alle 14 in sala consiliare salirà in ‘cattedra’ Gabriele Figus, social media strategist specializzato in servizi di digital marketing, consulenza, creatività, social a livello internazionale. Durante il pomeriggio si parlerà di comunicazione come risorsa strategica per le aziende, saranno presentati i concetti di "brand image" e "brand awareness", per passare poi a una panoramica sui principali programmi per la gestione del marketing, per l’impostazione di una campagna pubblicitaria sui social, sugli strumenti di monitoraggio, misurazione e analisi dei dati. Per partecipare, www.thinkfestival.itthink-lab. L’appuntamento di domani è l’ultimo del ciclo di laboratori nati dal festival Think Lab la cui nuova edizione dovrebbe svolgersi a metà maggio. Manuela Plastina