L’arresto a Novoli. Ladro tradito dall’allarme. Si dimentica l’argenteria

FIRENZE

Il topo d’appartamento stavolta non ce l’ha fatta. Le sue mani d’oro per aprire le serrature delle case non avevano fatto i conti con un impianto d’allarme.

Che ha cominciato a suonare nel bel mezzo del suo “lavoro“, costringendolo alla fuga. Ma grazie al tempestivo intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile, non solo è stato sventato il colpo. Ma l’uomo, un georgiano di 31 anni, è stato anche arrestato.

I militari lo hanno bloccato quando era ancora sulle scale del condominio, mentre cercava di guadagnarsi la fuga. Nella fretta di fuggire, aveva anche mollato il bottino.

Che è stato quindi recuperato e restituito ai legittimi proprietari. Le indagini dei carabinieri proseguono. Per capire, ad esempio, quali altre “tappe“ abbia fatto il georgiano nel suo “turno“.

E’ stata comunque una notte agitata, nel quartiere di Novoli, anche se quello fosse stato l’unico tentativo di furto del ladro finito in manette.

Perché l’arresto ha fatto inevitabilmente rumore. In tutti i sensi: rumore dentro il palazzo preso di mira dal ladruncolo, rumore quando i carabinieri del radiomobile sono arrivati in forze per bloccarlo e assicurarlo alla giustizia. Erano circa le una e trenta della notte tra sabato e ieri quando in un appartamento del condominio è scattato l’allarme.

I proprietari erano infatti fuori del weekend e si erano tutelati inserendo il sistema di sorveglianza. Il ladro, evidentemente, non si è accorto della presenza dell’impianto e ha aperto la porta grazie alla sua “professionalità“.

L’allarme è scattato, l’uomo ha cercato di arraffare il più possibile nei pochi secondi a disposizione, ma gli è andata male.

Quando si è sentito braccato, ha lanciato via monili e oggetti che stava tentando di trafugare. Nella fretta, poi, si è anche dimenticato in casa il suo zaino: era pieno di oggetti in argento.

Il sostituto procuratore Ornella Galeotti ha disposto l’arresto del soggetto, che ha passato così il resto della nottata dietro le sbarre.

Questa mattina, comparirà davanti al giudice.

