Larocca al "Progresso". Dave Douglas Gift Trio suona in Sala Vanni

Fa piacere quando i palchi fiorentini brillano di musica intensa e intelligente. E’ il caso di "Dàimon", nuovo album di Massimiliano Larocca, che stasera alle 21,30 viene presentato dal vivo in prima assoluta al Progresso di Via Vittorio Emanuele II dallo storyeller fiorentino e la sua band. Il disco, che vanta la produzione artistica e gli arrangiamenti di Hugo Race, vede Max Larocca raccontare in dieci canzoni intime, che attingono al dark blues, alla musica da film e alla canzone d’autore, un viaggio al termine della notte dell’anima, per dirla con Giovanni della Croce. Da non perdere anche il set che vede in esclusiva italiana stasera alle 21,15 il Dave Douglas Gifts Trio protagonista alla Sala Vanni di Piazza del Carmine per il nuovo appuntamento di A Jazz Supreme. Il trombettista decano della scena newyorchese, insieme al chitarrista Rafq Bhatia e al batterista Ian Chang, trova ispirazione in questo nuovo progetto nella vita e nella musica di Charles Lloyd. Introduce il chitarrista Edoardo Ferri.

G. Ball.