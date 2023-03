Largo al giovane jazz con Federico Nuti e WE3

Largo al giovane jazz. Ci pensano Music Pool e Associazione I-Jazz che stasera alle 21 propongono alla Sala Vanni di piazza del Carmine, una serata dedicata al jazz più innovativo. Sulla ribalta fiorentina ci saranno infatti il quintetto di Federico Nuti e WE3, che ha vinto il premio Taste of Jazz 2022 ed è sostenuto da Nuova Generazione Jazz, il progetto dedicato ai giovani jazzisti dell’Associazione I-Jazz con il supporto del Mic e il sostegno di Nuovo IMAIE. WE3 è il trio formato da Francesco Chiapperini, Luca Pissavini e Stefano Grasso e s’ispira alla musica sciamanica che John Surman, Bar Philips e Stu Martin hanno proposto attraverso la loro storica band "The Trio" proponendo un particolare repertorio dedicato agli anni Settanta, con sonorità ruvide, possenti, in cui i dialoghi tra sassofono baritono, violone, e batteria sono continui. Federico Nuti presenta invece in concerto "InFormal Setting", il suo album di debutto che è stato premiato con il secondo posto dalla rivista Musica Jazz nel Top Jazz 2022 per la categoria Nuovo Talento. Insieme al leader, a Firenze ci saranno quattro fra i musicisti italiani più interessanti della nuova generazione: Francesco Panconesi al sax tenore, Jacopo Fagioli alla tromba, Amedeo Verniani al contrabbasso e Mattia Galeotti alla batteria.