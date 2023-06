L’area giochi di Baruffi è pericolosa Il sindaco ne ordina la chiusura

Divieto di accesso allo spazio multifunzionale di Baruffi: con un’ordinanza urgente, il sindaco Riccardo Lazzerini ha imposto l’interdizione di tutta l’area e imposto la messa in sicurezza. Le piastrelle del pavimento sono sconnesse in molti punti, rappresentando un rischio per i fruitori, che siano bimbi che usavano l’area per correre e giocare, che siano adulti o anziani.

L’amministrazione ha interdetto tutta la zona, inclusa la parte dove c’è un canestro da basket vicino allo spazio verde comunale adiacente il circolo. "Troppo pericolosa – scrive Lazzerini nell’ordinanza –. Chiude, a salvaguardia della pubblica incolumità". La zona sarà recintata e controllata per verificare che nessuno ci vada. Sarà poi il Comune stesso a doverci mettere mano per togliere ogni pericolo e rendere di nuovo accessibile l’area pubblica di Baruffi. Ma quando? Sono anni che questa frazione residenziale che affaccia su un panorama meraviglioso e sulla Certosa di Firenze, lamenta di essere stata abbandonata dall’amministrazione. Il campo da tennis versa in condizioni di degrado da 10 anni, la pista di pattinaggio e l’area del basket appunto vanno sistemate e ripristinate, anche il prato con i pini va curato. La frazione bella merita più dignità e attenzione. Con l’ordinanza del neosindaco, potrebe essere la volta buona che gli abitanti di Baruffi vedano rinascere la loro bella frazione.

Manuela Plastina