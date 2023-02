L’area del relax si fa nuova Da via Pestalozzi all’Olmo

Giardino di via Pestalozzi, ecco il piano di recupero. L’intervento è curato dall’ufficio Ambiente del Comune, e segue l’installazione del fontanello dell’acqua pubblica. Il progetto prevede l’ampliamento dello spazio a verde nell’intera area, nuove sedute e una pavimentazione completamente rinnovata. In più saranno piantati cinque alberi e verranno messe lungo il percorso pedonale nuove panchine. Completa il quadro l’impianto di irrigazione per siepi e alberature. "La cura del verde e dell’arredo urbano – ha detto l’assessore all’Ambiente, Barbara Lombardini – è il frutto di un’attenzione capillare ad ogni spazio pubblico dei nostri quartieri, e si concretizza con interventi rivolti alle esigenze dei cittadini sia con progetti di riqualificazione completa di interi giardini come nel caso di piazza Repubblica, sia con lavori di risistemazione puntuali che rinnovano radicalmente parti delle nostre aree come in questo contesto. Con i nostri uffici abbiamo scelto di accompagnare l’installazione del fontanello, che a breve saremo felici di inaugurare tutti assieme, per riqualificare profondamente e dare nuova vita ad un giardino che è punto di aggregazione utilizzato da molte famiglie, e che sarà sempre più frequentato nei prossimi mesi di bella stagione". I lavori in via Pestalozzi sono in corso di realizzazione e vengono portati avanti grazie ai fondi comunali per la manutenzione delle aree verdi cittadine e dell’arredo urbano. Gli spazi interessati dai lavori di riqualificazione e di ampliamento del verde pubblico sono quelli nelle immediate vicinanze del fontanello.

L’ampliamento degli spazi a verde pubblico viene ottenuto sfruttando l’emiciclo interno alla struttura pensata originariamente come anfiteatro, adesso in disuso e con necessità di recupero. Oltre ai lavori in via Pestalozzi, il comune sta intervendo anche al giardino Guido Rossa, in via Pisana Interna in località Olmo, dove è stata montata una nuova illuminazione a led arrivata assieme ai nuovi punti luce lungo strada, anch’essi con lampade di ultima generazione a basso consumo. I nuovi impianti sono stati realizzati nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria strade che hanno interessato quel tratto di via Pisana interna. Con l’installazione dei nuovi lampioni il giardino è adesso utilizzabile dai cittadini anche in orari serali. Il piano di manutenzione dell’amministrazione prevede interventi anche in altre aree verdi sul territorio in modo da migliorarne la qualità e l’accessibilità.