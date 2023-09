"L’area cani è insicura" Gli animali si feriscono

di Lisa Ciardi

Amici a due e quattro zampe insieme, a Lastra a Signa, per chiedere maggiore manutenzione e cura per l’area cani di Santa Maria a Castagnolo. Uno spazio molto utilizzato, perché permette agli animali di correre e giocare in libertà, favorendo allo stesso tempo la socializzazione fra i proprietari. Purtroppo però, in base alle segnalazioni, il livello di sicurezza dell’area è notevolmente diminuito col passare del tempo, tanto da provocare problemi e incidenti, fino al recente ferimento di un cane. "Intorno a Ferragosto – spiegano alcuni cittadini – il cane di una nostra concittadina si è gravemente ferito alla zampa, correndo vicino alla rete di recinzione. L’incidente ha comportato, oltre a tanto spavento, anche una serie di spese mediche, che ci auguriamo il Comune di Lastra a Signa vorrà coprire. Il cane ancora non sta bene e la ferita fatica a risarcirsi".

Ma si tratta solo dell’ultimo di una serie di episodi. "Purtroppo – spiegano i cittadini – la rete di recinzione non è abbastanza solida. La conseguenza è che, passando con i decespugliatori e i tagliaerba, viene progressivamente rotta, lasciando buchi e pericolosi spunzoni metallici. Alcuni cittadini hanno fatto delle riparazioni approssimative, che sono però a loro volta pericolose. In altri punti ci sono dei fori e capita frequentemente di veder entrare e uscire cani di piccola taglia".

Fra i problemi segnalati ci sono poi le buche nel terreno, l’erba lasciata crescere per lunghi periodi (anche se al momento è correttamente tagliata) e l’assenza di un regolamento. "Averlo sarebbe molto importante – proseguono i cittadini – perché consentirebbe di regolare vari aspetti, come l’accesso ai cani più aggressivi e mordaci. Anche loro sono una realtà e, attualmente, creano tensione. Capita infatti che, all’arrivo di un cane aggressivo, tutti gli altri siano costretti a uscire e ad attendere all’esterno. Riteniamo che non sia giusto: andrebbe creato un regolamento apposito, al limite prevedendo un recinto secondario per questo tipo di animali".

Insomma i cittadini sollecitano attenzione, manutenzione e regole. "Da parte nostra – continuano – siamo disponibili a collaborare con l’amministrazione comunale. Abbiamo sempre segnalato per mail tutti i problemi e riferito le nostre richieste agli uffici preposti, ottenendo fino a oggi scarsi risultati. Abbiamo anche portato le sedie, visto che l’area ha un’unica panchina del tutto insufficiente, e abbiamo chiamato i vigili urbani ogni volta che ci sono state situazioni improprie o di pericolo. Vorremmo però un dialogo maggiore e delle risposte. L’area cani interessa tantissime persone, oltre ai loro amici animali: è giusto che venga gestita con le dovute attenzioni".