L’area cani è diventata pericolosa Polpette per allontanare i padroni

Non si placa la ‘pioggia’ di polpette e bocconi presumibilmente avvelenati nell’area cani di via Pisa. La denuncia dell’ennesimo episodio che si è verificato la mattina di Pasqua è arrivata, via social, da alcuni frequentatori dello spazio presenti al momento: in particolare sono stati rinvenuti resti di pollo all’entrata dell’area cani ed è stato avvertito distintamente il rumore di una polpetta che cadeva. In più, sul terreno sono stati avvistati resti di verdure, ravanelli tritate e cipolle. Difficile stabilire senza un’analisi se farciti di veleni. E non è stato neppure possibile individuare esattamente il punto da cui sono stati scagliati i diversi materiali, anche se sembra probabile, considerate le traiettorie, che i lanci possano essere stati effettuati, come in passato, dalla confinante via dell’Olmo. La notizia ha provocato, anche in questo caso, un diluvio di commenti e proteste. Anche perché il fenomeno va ormai avanti da molto: nell’ottobre scorso alcune polpette erano state anche portate ad analizzare dai frequentatori dell’area cani, a loro spese, e dalle verifiche era emerso che non contenevano veleno.

L’obiettivo degli autori dei lanci potrebbe quindi essere semplicemente quello di allontanare i frequentatori dell’area incutendo timore. E in effetti negli ultimi mesi si sarebbe registrato un calo di presenze. I diversi episodi sono stati segnalati anche ai carabinieri, alla polizia municipale e all’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi, che peraltro ha già incontrato alcuni frequentatori dell’area coi loro cani. Lo ‘stillicidio’ di casi sta facendo però lievitare esasperazione e paura.

Sandra Nistri