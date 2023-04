L’arcivescovo Betori in visita pastorale nelle chiese mugellane

Giornate intense, e mugellane, per l’arcivescovo di Firenze Betori, che ha iniziato la visita pastorale in Mugello. Ieri era a Vicchio, oggi visiterà le chiese di Polcanto alle 16, di Olmi alle 16.30, di Sagginale alle 17 e di Piazzano alle 17.30. Poi, alle 18.30, sarà al consiglio comunale di Borgo San Lorenzo e alle 21.15 incontrerà la popolazione al Santuario del SS. Crocifisso. Il cardinale Betori tornerà a Borgo domenica 30, per la Santa Messa in Pieve con la partecipazione di tutte le parrocchie dell’Unità pastorale borghigiana. La visita pastorale continuerà fino all’8 giugno: l’arcivescovo andrà a Luco, Grezzano, Palazzuolo, Dicomano, Panicaglia, e incontrerà i giovani e le Caritas.

Rosa alla mamma

e dono alla Ricerca

Una rosa per la festa della mamma, un regalo per la ricerca, questo l’intento dell’iniziativa dell’Associazione Alzheimer che insieme a Coop, dal 4 al 14 maggio, darà la possibilità di acquistare in tutti i supermercati e ipermercati Coop una rosa kordana in vaso, devolvendo un euro per la ricerca contro la malattia.