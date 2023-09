L’appello di una mamma "Cerco la mia salvatrice"

di Fabrizio Morviducci

"Dentro di me ho un desiderio: ringraziare personalmente quella signora che ci ha donato la possibilità di una vita felice!". Sono le parole di Valentina Ciambella, neomamma scandiccese, per lanciare un appello: vuole rivedere chi potrebbe aver salvato la vita a lei e al piccolo Mattia, che all’epoca doveva nascere. Il primo messaggio è comparso sui social, e si è subito velocemente diffuso. "Ci ho messo un po’ a scrivere questo post ma è tanto che ci penso – ha scritto sul gruppo fb "Sei di Scandicci se…" –. Il 30 ottobre 2022, era domenica pomeriggio poco prima delle 17, sono caduta di fronte alla banca di Cambiano in piazza Palmiro Togliatti; ero incinta di 33 settimane. Una signora mi ha vista e è immediatamente accorsa: ha letteralmente fermato a braccio un’ambulanza che passava di lì e ha fatto chiamare dai soccorritori un’altra vettura per me. Ha aspettato con me in strada che arrivasse l’ambulanza, consigliandomi di non muovermi. Il suo gesto ha salvato le nostre vite, perché se non fossi andata subito in ospedale probabilmente io e il mio bambino non saremmo qui… o comunque non sarebbe andato tutto bene".

"Quello di Mattia è stato un arrivo tempestoso. Poi i mesi sono passati... e anche la ferita nel cuore di quei terribili giorni in terapia intensiva neonatale sta guarendo. Ma dentro di me rimane un desiderio: vorrei incontrare quella signora, insieme al piccolo Mattia, e ringraziarla personalmente per le sue attenzioni provvidenziali. Non conosco il suo nome, ma ricordo il volto preoccupato per me, la stretta della sua mano e la sua voce quando mi aiutava a salire in ambulanza. Non la dimenticherò mai, per me sarà sempre il nostro angelo custode".

Valentina, che lavora come infermiera a Torregalli, aggiunge altri dettagli. "Vivo a Scandicci dal 2014 – spiega – e lo scorso ottobre ci stavamo trasferendo da San Giusto nella nuova casa a Vingone. Avevo appena parcheggiato per prelevare al bancomat, quando ho avuto un capogiro e sono finita a terra senza capire perché. Una signora si è avvicinata e ha insistito perché non mi alzassi. Mi ha assistito in tutto ed è stata provvidenziale: quando sono arrivata in ospedale è stato chiaro che non c’era un attimo da perdere ed è stato necessario far nascere il bambino. Sono un’infermiera e so cosa può accadere se non si agisce in tempo: senza quella sconosciuta e senza il suo gesto di fermare l’ambulanza con le mani, forse non saremmo qui. Chiedo aiuto anche a La Nazione con la speranza di poter incontrare quella donna".