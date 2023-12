L’appello di Italia Nostra: "Riaprire il dialogo sul Poc"

Un programma messo nero su bianco, dettato dall’urgenza di un cambio di passo sul piano politico. Si presenta così il dossier di Italia Nostra Firenze, curato dall’urbanista Marco Massa e presentato ieri alle 21 alla Sala delle Leopoldine in piazza Tasso in un incontro aperto alla cittadinanza. Le duecento pagine del paper contengono annotazioni, consigli, idee e critiche che hanno un solo obiettivo: riaprire la discussione sul Piano operativo comunale (Poc).

"Le numerose osservazioni che associazioni e comitati di cittadini hanno presentato – spiega Mario Bencivenni, vicepresidente di Italia Nostra Firenze – chiedono una profonda revisione del Piano adottato e il rilancio di una discussione pubblica su quale idea di città sia necessaria per Firenze". Il dossier raccoglie gli atti del convegno del 6 maggio scorso, dal titolo “Quale futuro per Firenze” organizzato da Italia Nostra Firenze sul nuovo piano urbanistico della città.

Da Novoli, a Campo di Marte, all’Oltrarno, dall’urbanistica alla mobilità, passando per il turismo, la mancanza di una politica di edilizia pubblica, la privatizzazione del patrimonio pubblico e gli spazi verdi. "Abbiamo formalizzato undici osservazioni - continua Bencivenni –, e attendiamo le controdeduzioni del Comune. I problemi che abbiamo approfonditi riguardano la gestione di tutta la città e sono fondamentali per il suo futuro". Nel testo dell’associazione si legge che la politica fiorentina, prima con Matteo Renzi e poi con Dario Nardella, avrebbe contribuito "alla perdita di un patrimonio ingente di edifici che avrebbero potuto essere utilizzato on modi più giusti per funzioni pubbliche, sull’esempio del recupero dell’ex carcere delle Murate".

Quanto al turismo: "La rinuncia (del Comune ndr) a governare il processo di sovraffollamento turistico con gravi danni in particolare – si legge – per il centro storico", ha intaccato non poco la vivibilità della città. E poi un focus su aeroporto, tramvia, stadio e mobilità. "Sono privilegiate le grandi infrastrutture in funcione del modello d’uso turistico del centro storico", che negli anni ha portato anche alla "rinuncia a una seria politica degli spazi verdi di tutela dell’ambiente e di contrasto al cambiamento climatico".

Italia Nostra Firenze, in questo panorama urbano, si propone quindi come interlocutore con il quale aprire un dialogo di confronto tecnico. "Serve più attenzione alle istanze dei cittadini – conclude Bencivenni –, Italia Nostra non è per il rifiuto delle trasformazioni in assoluto, ma semplicemente sostiene quelle trasformazioni coerenti con la visione della città come bene comune".

P.M.