L’appello di Forza Italia agli alleati: "Accelerare sul candidato o corro io"

di Antonio Passanese

FIRENZE

"Accelerare". Marco Stella lo ripete più e più volte nel giorno in cui presenta altrei sei candidati che verranno inseriti nella lista di Forza Italia alle comunali di giugno (che ora sono a quata 17) e lancia l’iniziativa “50 idee per Firenze“. I destinatari della sua esortazione, che sa più di tirata d’orecchie, sono ovviamente Fratelli d’Italia e Lega che sembrano fermi al palo. Ma il coordinatore regionale azzurro si rivolge anche ad Eike Schmidt, il candidato in pectore del centrodestra che, dal museo di Capodimonte, ancora non scioglie la riserva. Anche se voci insistenti parlano di una sua discesa in campo il 4 marzo "per evitargli lo stress di dover affrontare cinque mesi di campagna elettorale e per farlo ambientare in quel di Napoli".

E intanto le settimane passano "e si sta concedendo un vantaggio ai nostri avversari che hanno già iniziato a organizzare eventi elettorali", la stilettata del coordinatore di Fi. Nel frattempo i forzisti si portano avanti, e oltre alla lista pensano anche al programma che sarà portato al tavolo del coordinamento non appena completato.

"Pensiamo si debba accelerare sul candidato sindaco. Se poi non ci dovesse essere un candidato condiviso noi chiediamo le primarie e non è escluso che mi candidi io – dice Stella – Quello dell’ex direttore degli Uffizi non è l’unico nome, su di lui c’è una convergenza di Forza Italia: ma sciogliamo la candidatura il prima possibile. Entro fine febbraio dobbiamo risolvere tutto". E a chi gli chiede se sul nome di Jacopo Cellai, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, ci possa essere unità, il capogruppo azzurro in Consiglio regionale è tranchant, facendo capire, neanche tanto velatamente che non avrà l’appoggio del suo partito: "Se si decidesse per candidato politico chiederemo le consultazioni che possiamo organizzare in modo veloce".

Delle 50 idee, ha spiegato Stella, "40 le mettiamo noi, ma 10 le chiediamo ai cittadini. La nostra campagna di ascolto durerà per tutto il mese di febbraio, sarà porta a porta". Sul tema della sicurezza si chiede "vigili di quartiere e carabinieri in congedo nei parchi pubblici, di raddoppiare la videosorveglianza e l’illuminazione, la polizia municipale dedicata al controllo del parco delle Cascine e lo stop alle occupazioni abusive". Sulle infrastrutture, oltre allo "stop alla tramvia", storica battaglia di Fi e in particolare del capogruppo in Palazzo Vecchio Mario Razzanelli, si propone "l’autostrada gratis nel tratto di Firenze, tra Nord e Sud" per i residenti del capoluogo toscano "e l’apertura della corsia preferenziale ai motorini". Sulla mobilità "stop al multificio e no alle zone 30". L’altra storica battaglia dei forzisti è sul turismo: la volontà è "l’abolizione della norma di Nardella contro le locazioni turistiche nel centro storico". Tra le richieste anche eliminare la Ztl estiva la sera".

Ma con i meloniani che domenica scorsa si sono visti al Tuscany Hall per discutere della loro azione politica, il leader della Lega che, nello stesso giorno, dal Viola Park ha parlato di possibili candidati sindaco su cui per ora c’è il massimo riserbo e Forza Italia che ha scelto di andare oltre i discorsi e i "vedremo" ed è già ai nastri di partenza, sembra che ad oggi il centrodestra vada un po’ in ordine sparso.