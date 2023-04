L’appello di Betori per Pasqua "Il principio del dono entri in visioni politiche e economiche"

"Non occorre troppa fantasia per renderci conto che un po’, un po’ o tanto, di Giuda sta nascosto nel cuore di ciascuno di noi. Dobbiamo avere il coraggio della sincerità e confessare questa inclinazione al male che tante volte rende buia la nostra vita. Ma anche essere certi che, senza travalicare la nostra libertà, siamo però sempre amati da lui e non usciamo mai dalla sua amicizia". Lo ha detto l’arcvescovo Giuseppe Betori nell’omelia di ieri in San Salvatore per la tradizionale messa in preparazione alla Pasqua con i cattolici impegnati in ambito sociale e politico. Tra i partecipanti il sindaco Dario Nardella e la vicepresidente della Regione Stefania Saccardi. "Gesù - ha detto ancora Betori - ci svela che la pienezza di una vita non sta nel tenercela stretta gelosamente, nel nostro egoismo, ma nel donarla, perché dia frutti di bene, di salvezza per tutti. Che il principio del dono debba entrare nelle visioni politiche ed economiche potrebbe sembrare un paradosso. Ma, a ben pensarci, è il solo modo perché un’etica dello scambio alla pari, il do ut des, non diventi lo strumento con cui si perpetuano le diseguaglianze e si giustificano le ingiustizie".