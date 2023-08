L’appello alla politica Gli spurghisti in corteo "Riaprite San Donnino Per noi costi insostenibili"

FIRENZE

Una trentina di camion parcheggiati nei punti simbolo della città: il piazzale Michelangelo, il tribunale di Novoli, lo stadio del Campo di Marte. Un’azione "pacifica e dimostrativa", quella messa in atto ieri dagli spurghisti del comprensorio fiorentino, ma che non nasconde una forte tensione per i problemi che le imprese del settore affrontano ogni giorno in seguito alla chiusura dell’impianto di San Donnino. Una trentina di imprese, riunite nel Consorzio spurghisti associati, con i loro mezzi ieri mattina hanno sfilato per le strade della città chiedendo la riapertura dell’impianto di depurazione di San Donnino.

"Il capoluogo si ritrova senza un impianto di depurazione dei liquami dopo la chiusura dell’Itl di San Donnino - lamenta il consorzio - e ora le attività commerciali, gli alberghi, gli uffici pubblici, i condomini e gli ospedali rischiano di non potere più chiedere la vuotatura delle fosse biologiche".

Per il vicepresidente del Csa, Massimo Durgoni, "è ora che la politica ci dia risposte. Le chiediamo al sindaco di Firenze, alla Regione e più in generale a tutte le istituzioni. Non vogliamo arrivare allo sciopero generale, ma Firenze deve tornare ad avere un impianto proprio". In agenda per settembre, spiega Durgoni, c’è un appuntamento col nuovo presidente di Publiacqua, Nicola Perini. Ma sono stati chiesti incontri anche all’assessore regionale Monia Monni e al sindaco Dario Nardella. L’impianto di San Donnino rischia di non riaprire. E questo, per le imprese fiorentine, comporta un aggravio dei costi di smaltimento, alla luce anche di uno stop (programmato) dell’impianto pratese Gida dove attualmente stanno smaltendo gli spurghisti del territorio.