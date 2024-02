L’ape di Pestelli fa sosta ai mercati delle frazioni

Prosegue a bordo di un’ape e in giro per i mercati settimanali delle varie frazioni la campagna di ascolto promossa dal comitato che sostiene la candidatura di Franco Pestelli alle primarie del Pd di Bagno a Ripoli. Dopo il punto informativo tra i banchi di Bagno a Ripoli e poi di Antella, oggi il mezzo con i simboli del Pd e il nome e il volto di Pestelli si fermerà a Grassina, domani al mercato settimanale di Ponte a Ema. "La nostra precisa volontà - dice il candidato - è capire le reali esigenze dei cittadini che il partito è chiamato a interpretare. Potranno diventare punti del programma politico in vista delle prossime amministrative". L’ascolto, sottolinea Pestelli, "nel passato è stato talvolta insufficiente, contribuendo ad allontanare i cittadini dalla politica. Ma sono loro il centro delle scelte, così come la qualità di vita: è il nostro impegno e il motivo per cui abbiamo voluto queste primarie".