L’Antisalotto culturale compie un anno: via alla jam session più lunga

Non si può spegnere la prima candelina se non con una grande festa, con tanta musica e tanti musicisti, con un evento che ricorda il grande jazz degli anni d’oro. Il 19 settembre 2024 nasceva l’Antisalotto Culturale, il locale di via della Fornace che durante la stagione ha ospitato artisti importanti, musicisti di grande levatura come Arturo Stàlteri e mostre, come quella che ha inaugurato il locale: una retrospettiva sul compositore Sylvano Bussotti. E per festeggiare Maurizio della Nave, art director di Antisalotto Culturale, ha pensato a una jam session di improvvisazione lunga dieci ore.

Si parte alle 15 di oggi per continuare fino alle una di notte, per un trasporto unico nella musica, quella genuina, fatta di ascolto e senza un secondo di silenzio, dove chiunque può aggiungersi, dove non ci sono regole, ma solo il flusso prodotto dagli strumenti. Saranno decine gli artisti e i musicisti provenienti dai mondi musicali più disparati, con i loro strumenti, che vanno dalle chitarre acustiche alle elettriche, dal pianoforte ai vari tipi di sax. Non mancheranno violini, trombe, mandolini, suonati da nomi illustri del mondo musicale fiorentino e non solo. Arriveranno, infatti, anche da Siena, Bologna, Torino, Pisa e Roma i musicisti che si alterneranno sul palco, senza soluzione di continuità, ma anche senza un minimo di pausa. Ad accompagnare gli strumenti classici arriveranno cordofoni, theremin, computer sinth e strumenti particolari come la fisarmonica e l’arpa celtica, o i flicorni e le chitarre preparate. Insomma, l’Antisalotto Culturale si fa vero e proprio jazz club, colorato di suono e magia e con la comparsa di una ballerina che improvviserà movimenti, seguendo il ritmo di una musica che è divertimento. Il pubblico potrà assistere alla jam session e intanto socializzare, leggere, studiare, scambiarsi libri, bere e mangiare anche grazie all’apericena buffet che sarà approntato, per il quale è obbligatoria la prenotazione.

Lorenzo Ottanelli