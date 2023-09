L’antenna 5G a Pontassieve: al campo sportivo o alla Magolena

La pec da parte del Comune è stata inviata. L’interlocuzione è aperta. I luoghi alternativi ci sono. La questione legata al progetto d’installazione di un’antenna in grado di portare la tecnologia 5G a Santa Brigida ha adesso un quadro completo. Ieri era il giorno stabilito nel quale l’amministrazione era chiamata a fornire al consorzio (che riunisce le principali compagnie telefoniche) le proposte per l’installazione dell’antenna altra trenta metri alternative al centro della frazione. "Nel formulare la sua proposta - dice il vicesindaco Carlo Boni, che sta seguendo la vicenda insieme al sindaco Monica Marini - il Comune ha preso spunto da quanto uscito dalla recente assemblea dei cittadini di Santa Brigida".

La proposta principale è quella di sistemare l’impianto al campo sportivo della frazione. Come seconda ipotesi - subalterna alla prima - c’è poi quella del giardino della Magolena e in questo caso potrebbe essere sistemata a margine dello spazio pubblico. "La pec - dice Boni - è stata inviata dopo il sopralluogo effettuato dai tecnici del Comune e del Consorzio". Nessuno si sbilancia sui margini del dialogo. Che, comunque, è aperto. In attesa della risposta che tutti, in zona, si augurano possa essere positiva.

Leonardo Bartoletti