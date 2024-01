L’ansia Renzi della Sinistra. Il Pd rassicura tutti gli alleati: "Non c’è una trattativa parallela"

Prima un’ora e mezzo di incontro con il Psi e il segretario della federazione metropolitana Maurizio Folli, poi oltre due ore e mezzo con Sinistra Italiana, con il segretario regionale Dario Danti, la collega provinciale Diana Kapo e il referente cittadino Vincenzo Pizzolo. Per il Pd sono giorni di confronti, analisi. Con modalità differenti tra loro. Il colloquio più atteso, nella sede Dem toscana, con Sinistra Italiana. Al tavolo la candidata Sara Funaro, i segretari Emiliano Fossi (toscano) e Andrea Ceccarelli (fiorentino). Presenti l’assessore di Palazzo Vecchio (area Schlein) Andrea Giorgio e il responsabile rapporti enti territoriali Stefano Bruzzesi.

È evidente che gli equilibri e gli umori sono legati all’ingresso o meno di Iv nella coalizione di centrosinistra. Ingresso non facile, ma su cui il Pd sta discutendo. Danti sul tema è stato chiaro. "Su Iv noi ribadiamo la stessa posizione, vogliamo il rispetto dell’accordo sottoscritto con tutta la coalizione – ha spiegato -. Tale accordo è scritto, firmato. In questo accordo c’è scritto che ogni nuovo ingresso deve essere valutato dai membri della coalizione. Vale per Iv, come per altre liste civiche e politiche".

Danti ha detto di aver ricevuto "garanzie da parte del Pd, per cui siamo soddisfatti". Se il Pd troverà un accordo con Iv allora "discuteremo di questa eventualità con tutti gli organi del partito. Non siamo una bocciofila, ma un partito strutturato. Ma ripeto: ad oggi c’è un accordo tra i soci fondatori". Si è parlato anche di qualche tema e, ha chiarito Danti, "sono più i punti che ci uniscono che quelli che ci dividono. Ad esempio sulla multiutility c’è una sospensione della quotazione in Borsa, la proposta del Pd va nella nostra direzione". Il segretario Dem Ceccarelli è sembrato ottimista: "Si è deciso di continuare il lavoro che già la coalizione sta facendo sul programma. Continueremo a fare incontri, a livello regionale. Lunedì vedremo Più Europa".

Passiamo alla riunione col Psi, che nelle ultime settimane ha manifestato qualche perplessità tanto che ha saltato la riunione precedente a quella di ieri. Non si ravvisano problematiche sulla candidata Pd Sara Funaro, ma sulla necessità di affrontare tutti i temi. Le riunioni Pd-Psi dovevano essere due: a livello regionale e a livello fiorentino. Invece sono state accorpate, sempre con Fossi e Ceccarelli presenti. "Abbiamo posto alcuni problemi a livello regionale e poi siamo andati Comune per Comune, incluso Firenze – ha spiegato Folli -. Noi abbiamo riproposto di partire dai temi, sul metodo e ci rivedremo per approfondire la situazione. Dico che non è cambiato moltissimo, rimaniamo sulle nostre posizioni. Anche se un po’ più di chiarimento c’è stato. Il Pd ci ha detto che è in corso un dialogo con Iv. Nessun veto da parte nostra, solo con il M5s a quel punto bisognerebbe parlare. E nessun problema sulla candidata Funaro. Ma giochiamo da squadra: perché la destra ha un’unica squadra e noi ne abbiamo più di una? È assurdo".

Niccolò Gramigni