L’anima del consumatore e il mondo della moda

’L’anima del consumatore’. L’edizione di Future For Fashion 2024, in programma il 14 e 15 marzo nella Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze concentra l’attenzione sui detentori del potere del successo o insuccesso di un prodotto o di un brand. Future For Fashion, il primo e unico evento italiano che vuole stimolare una profonda riflessione sul futuro della moda e del made in Italy, con l’edizione 2024 analizzerà attraverso le voci dei protagonisti del settore e della sua filiera, come cambiano esigenze, comportamento e scelte dei consumatori, ma anche come si è trasformato il loro potere d’acquisto. Organizzato da Confindustria Toscana Centro e Costa e il Centro Firenze per la Moda Italiana, con il supporto di Intesa Sanpaolo in qualità di main sponsor, e la collaborazione del Polimoda, l’evento ha un’amplificazione digitale grazie alla collaborazione con Vanity Fair Italia, con cui è stata progettata e realizzata anche un’attività speciale con le scuole di moda.