L’angoscia del Maggio Il governo in azione i lavoratori sperano E ora è caccia ai fondi

Salvare il posto di lavoro ai trecento dipendenti del Maggio, per sperare di dare un futuro allo stesso ente lirico. Perché, come ripetono i sindacati, se si mettono a casa i lavoratori e si chiude il sipario, difficilmente si riuscirà a riaprirlo.

E’ per questo che è accolta con un soffio di speranza e di buon auspicio la dichiarazione del sotto segretario alla cultura Gianmarco Mazzi, che ieri ha detto: "Sono stati vagliati tutti i possibili scenari per scongiurare la cassa integrazione dei 300 lavoratori a rischio. Le soluzioni ipotizzate dovranno essere ora sottoposte all’Avvocatura dello Stato e alla Corte dei conti per un controllo di legittimità e di rispetto della normativa vigente in materia di fondazioni lirico-sinfoniche".

L’impegno del governo è stato annunciato al termine di un incontro svoltosi ieri al Ministero, a cui hanno preso parte il ministro Gennaro Sangiuliano, il direttore generale Spettacolo, Antonio Parente, il Commissario straordinario, Onofrio Cutaia e Marco Costantini della struttura commissariale.

E proprio ieri Cgil e Cisl che rappresentano i lavoratori della fondazione lirica fiorentina, hanno proclamano lo stato d’agitazione, sempre più preoccupati dell’assenza di soluzioni per il salvataggio del teatro, gravato da 8,6 milioni di euro di debito.

Infatti, il tempo corre e ancora non è neppure stata fissata la data del tavolo istituzionale dei soci della Fondazione, necessario a capire come affrontare la profonda crisi economica del teatro. E’ da quel confronto che deve nascere un nuovo patto, ed è in quel contesto che si dovrebbero concretizzare gli impegni economici, indispensabili a coprire il “rosso fuoco“ del bilancio passato e a delineare poi una qualche strategia per il futuro.

In attesa di novità, intanto per martedì è convocata l’assemblea dei lavoratori, nel corso della quale potrebbero essere decise ulteriori forme di protesta.

Il pressing alla ricerca di fondi prosegue in tutte le direzioni, a partire nei confronti di Palazzo Vecchio: "Confermo l’impegno straordinario economico di 2 milioni di euro che si aggiungono ai 6 milioni di euro che già Comune di Firenze e Città metropolitana danno al teatro - ha detto il sindaco e presidente della Fondazione, Dario Nardella –. Io sento dolore quando si parla del teatro del Maggio solo come di un gigantesco problema perché il teatro è una grande istituzione culturale del Paese, non possiamo viverlo solo come un problema. Sono fiducioso in una iniziativa del ministro della Cultura e fiducioso sul fatto che chiunque cercherà di fare il massimo per la salvezza ed il suo rilancio. Noi come Comune di Firenze e Città metropolitana abbiamo già formalmente degli impegni molto chiari".

Gli altri soci aspettano invece di avere un’idea più precisa dell’intera crisi: "Abbiamo assoluta necessità di avere il quadro più completo possibile della situazione per poter valutare nella maniera migliore un nostro eventuale e ulteriore aiuto al Maggio – ha dichiarato il presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori - Anche per questo saranno fondamentali le decisioni definitive dei soci pubblici. Ricordo però che ogni provvedimento che prenderemo dovrà essere prima discusso e poi ratificato dai nostri Organi".

Olga Mugnaini