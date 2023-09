Lanciata dal Cuore di Firenze la raccolta fondi online per realizzare l’hospice pediatrico

Un crowdfunding sulla piattaforma online Eppela per realizzare il sogno della Fondazione Casa Marta, ovvero dare vita al primo hospice pediatrico della Toscana. L’iniziativa è stata lanciata in occasione della cena del Cuore di Firenze, che si è svolta domenica scorsa in piazza Santissima Annunziata. Quasi mille persone hanno aderito alla cena di beneficenza, spiega una nota, e contribuito alla raccolta fondi anche tramite la lotteria che ha messo in palio premi offerti da sponsor cittadini. Dal palco dell’iniziativa è stato dato anche il via alla raccolta fondi online che responsabilizza tutta la città. La cena, arrivata alla sua sesta edizione, è stata ideata e promossa dagli storici enti caritatevoli di Firenze: l’Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, Montedomini, Fondazione Santa Maria Nuova onlus e l’Istituto degli Innocenti.