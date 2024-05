Lanciano un pezzo di bidone sull’auto. Tragedia sfiorata per una ragazza. La mamma: "Chi ha visto parli"

Lanciano un pezzo di bidone dal cavalcavia che finisce proprio su un’auto che passava di lì. La guidatrice per fortuna è rimasta illesa. L’episodio risale a lunedì mattina. Secondo quanto ricostruito, ignoti hanno gettato dal cavalcavia di piazza Paolo Uccello, vicino all’omonima fermata della tramvia, il pezzo di bidone che ha centrato in pieno il veicolo condotto da una giovane donna: vetro dell’auto sfondato, ma la conducente, per fortuna, è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno visionando le telecamere di video sorveglianza. La denuncia, contro ignoti, sarebbe per tentato omicidio. A raccontare quanto accaduto la madre della ragazza che ha lasciato il suo sfogo in un post Facebook con annesso appello ad eventuali testimoni: "Se qualcuno avesse visto qualcosa - le sue parole - se per favore può contattarmi, le indagini andranno avanti ma la mia preoccupazione è se dovesse ricapitare e non poterla raccontare".