Lanci di uova tra le tifoserie durante il derby Intervengono dirigenti e carabinieri

Brutto episodio in occasione del derby di terza categoria tra la squadra del G.s. Scarperia 1920 e il Reconquista San Piero a Sieve. Un gruppo di tifosi dello Scarperia, infatti, ha effettuato un lancio di uova in direzione dei supporter avversari, che si trovavano all’altra estremità della tribuna. E se all’inizio si è trattato di lanci sporadici, con il passare dei minuti e delle fasi di gioco l’attacco avrebbe assunto dimensioni maggiori: le uova lanciate hanno infatti colpito (anche al volto) alcuni tifosi della squadra avversaria. Attimi concitati che hanno creato comprensibilmente scompiglio e sconcerto tra i presenti in tribuna: chi era stato colpito, chi se ne è andato per lavarsi, chi semplicemente non capiva cosa stava accadendo. Alla fine i dirigenti dello Scarperia sono intervenuti ed hanno sequestrato le uova. Nel frattempo erano stati avvisati anche i Carabinieri, che sono arrivati sul posto trovando però una situazione già "pacificata". E, secondo quanto si apprende, al momento non sarebbero state presentate denunce in merito ai fatti. Quanto accaduto ha però destato un vivace dibattito in paese e sui social. Mauro Cappelletti, presidente del Gs. Scarperia, ridimensiona l’episodio parlando di "lancio di quattro o cinque uova al massimo". Ma aggiunge: "Si tratta di un gesto da deprecare. Non va bene fare queste cose".

Nicola Di Renzone