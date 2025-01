Lampione abbattuto. Al buio tutta la strada

Via Vittorio Veneto è al buio da due giorni e due notti per colpa di un incidente: un mezzo impegnato in un cantiere della nuova lottizzazione ha urtato un lampione abbattendolo. Il crollo ha provocato il danneggiamento di tutta la linea elettrica dell’illuminazione pubblica, lasciando dunque senza luce la lunga strada. Gli uffici comunali, spiegano dall’amministrazione, "si sono messi subito all’opera per trovare una soluzione, ma potrebbero essere necessari alcuni giorni per il ripristino". Oltre alla sostituzione del braccio del lampione danneggiato, infatti, è necessario rivedere l’impianto e sistemare le parti lesionate. Nelle prime ore i tecnici si dicevano già ottimisti, sperando di riuscire a farcela nel giro di poche ore. Stamani potrebbe esserci il verdetto per capire quando potrà essere ripristinata definitivamente l’illuminazione.