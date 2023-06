L’amore sboccia nei borghi storici

I borghi del Chianti come borghi dell’amore. Montefioralle e San Donato in Poggio hanno aderito all’iniziativa che ieri si è tenuta in tutta Italiaed è stata l’occasione per visitare i borghi, respirare le atmosfere del passato nel cuore della campagna, ammirarne i tesori culturali e partecipare al flash mob "Unplugged della notte romantica 2023". A Montefioralle la serata è stata allietata con un aperitivo acustico col Veronica Fascione Duo al Circolino. A San Donato in Poggio è stata ricreata in piazza Malaspina una simbolica stazione d’amore con giovani e adulti che hanno scritto e lasciato biglietti d’amore sulla bacheca "Le parole che non ti ho mai detto". L’organizzazione è stata curata da Comune, Pro Loco in collaborazione con la scuola di musica "Officine creative del Chianti". Anche i ristoratori hanno aderito con piccoli omaggi simbolici. I sindaci Sottani e Baroncelli hanno invitato poi tutti a scambiarsi un bacio a mezzanotte.