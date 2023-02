L’amore disperato e la ’Paura di Virgina Woolf’

di Barbara Berti

Fin dal 1962, anno del suo debutto a Broadway, la pièce "Chi ha paura di Virginia Woolf?" è entrata in maniera dirompente nell’immaginario popolare come una delle più ciniche e sfacciate rappresentazioni di un dramma coniugale anche grazie alla sua celere trasposizione cinematografica che, interpretata da Richard Burton ed Elizabeth Taylor, segnò l’esordio del grande regista americano Mike Nichols. La prima regia teatrale del testo, a firma di Alan Schneider, segnò la cifra record di 664 repliche a Broadway. In Italia, il primo a cimentarsi con il dramma di Edward Albee fu Franco Zeffirelli, l’ultimo è Antonio Latella.

La sua versione, prodotta dal Teatro Stabile dell’Umbria, è di scena al Teatro della Pergola da stasera al 19 febbraio (ore 21, il giovedì ore 19 e la domenica ore 16). Protagonisti delle due coppie che trascorrono una notte tra confessioni, accuse e bugie, sono Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Ludovico Fededegni e Paola Giannini. Da segnalare che Bergamasco ha vinto il Premio UBU 2022 come miglior attrice per il ruolo di Martha e Fededegni il Premio UBU 2022 come miglior attore under 35 per l’interpretazione di Nick. La storia da realistica si fa visionaria, quasi onirica, nella versione lacerante e vorticosa voluta da Latella per una vicenda che si svolge nelle poche ore notturne in cui una coppia di mezza età, Martha e George, ospita in casa una coppia più giovane, formata da Nick, collega di George, e da sua moglie Honey. Un’ospitalità che si rivela, però, sempre più insidiosa e insostenibile, ma al tempo stesso coinvolgente.

Proporzionalmente ai fumi dell’alcool salgono i toni del confronto fra i protagonisti, le provocazioni, le sfide, con il contrappunto delle note suonate da Martha. Al pianoforte, infatti, sin dalla prima scena il motivetto "Who’s afraid of the big bad wolf?", ovvero "Chi ha paura del grande lupo cattivo?", viene rievocato e disseminato per tutto il testo. Una melodia spesso cantata dai bambini anglofoni che riprende con ironia la paura del lupo cattivo, la paura di non adempiere alle regole imposte ed essere puniti per questo. È proprio questa canzone infantile che viene dall’autore volutamente "storpiata" con un gioco di parole in "Who’s afraid of Virginia Woolf", il "Chi ha paura di Virginia Woolf?" del titolo. Una scelta non certo casuale.

"La Woolf – scrive Latella nelle note di regia – è presente nei due protagonisti che fanno da specchio alla giovane coppia scelta come sacrificio di questo violentissimo e disperato amore".