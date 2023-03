L’amministrazione tira le somme e invita i cittadini

A un mese e mezzo dalle elezioni, l’opposizione fa il suo bilancio di 5 anni di amministrazione. I consiglieri di schieramenti politici diversi, che negli ultimi mesi hanno spesso lavorato insieme, incontrano la cittadinanza oggi alle 16 in sala consiliare. Ci saranno Gabriele Franchi e Alessandro Giovannini (del gruppo Cittadini per), Matteo Zoppini e Chiara Innocenti (FdI), Flavia Maurri (M5S) e Roberto Viti (Obbiettivo Comune).

Potrebbe essere l’occasione per annunciare come l’attuale opposizione si presenterà alle amministrative, dato che fino ad ora non si è mai sbilanciata. Ancora non ci sono segnali certi neanche dal Pd e dalla sua presunta coalizione: si sa solo che le primarie di partito sono congelate per far convertire i tre candidati su un unico nome. L’unica certezza è la lista civica Impruneta Futura con candidato sindaco Matteo Aramini: oggi alle 11 inaugura il suo comitato in piazza Buondelmonti.

Manuela Plastina