L’amministrazione incontra i residenti

Ripartono gli incontri pubblici nelle frazioni tra l’amministrazione e i cittadini. Per la prima volta ci sarà Elena Cencetti, da poco entrata in giunta con la delega alle politiche di frazione; va a integrare il ruolo di Fabio Gabbrielli, consigliere delegato. Il primo appuntamento del nuovo ciclo di incontri è per giovedì 16 alle 21 al Brollo, nella sede del centro polivalente ‘La Senice’. Successivamente, sarà il turno delle frazioni di Stecco (sabato 2 dicembre alle 10,30), Gaville (mercoledì 6 dicembre alle 21) e Burchio (mercoledì 13 dicembre sempre alle 21). Durante gli incontri, i cittadini e il referente di frazione da loro delegato si confronteranno con la giunta comunale su progetti e attività programmate, per poi raccogliere nuove proposte da discutere nella prossima Consulta delle frazioni, l’organismo di rappresentanza di tutti i centri abitati.