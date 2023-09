L’amicizia segna il gol più bello Detenuti ed ex viola in campo Un calcio a pregiudizi e solitudine

di Gabriele Manfrin

Guardare lo sport come un qualcosa che educa, farlo diventare un momento di confronto e condivisione, trasformandolo in un’occasione per il carcere di affacciarsi al mondo fuori dalle sbarre. È con questo spirito che la squadra dei detenuti di Sollicciano è scesa in campo per affrontare le ex glorie viola e una delegazione della Camera penale, in un triangolare di beneficenza al campo della Sales.

Arrivata alla seconda edizione, l’iniziativa nasce per riavvicinare la realtà penitenziaria alla società civile. Del resto che lo sport favorisca la rieducazione trasmettendo valori come tolleranza, solidarietà e rispetto è risaputo; e il torneo di ieri va proprio in questa direzione.

Prima del calcio d’inizio il campo è vivo. La società sportiva ha aperto le porte all’evento, mettendo a disposizione l’intero complesso, tribune comprese.

I soldi ricavati di biglietti andranno in beneficenza, e serviranno per comprare i kit di primo ingresso in carcere (dei pacchetti di beni di prima necessità per i detenuti).

Al centro sportivo c’è un clima festoso, la gente che affolla gli spalti, i detenuti che si scaldano concentrati, le ex Glorie viola (a cui si aggiungono carabinieri e avvocati) che scambiano due battute con i ragazzini. Sportivi del calibro di Guerrini e di Manuel Pasqual, che hanno fatto la storia della Fiorentina, ieri si sono rimessi scarpini e parastinchi per trasformare una partita in qualcosa di più.

In una mano tesa, in un ponte verso la normalità, in una finestra sulla realtà. E’ stata la bandiera Giancarlo Antognoni a fischiare l’inizio e dare il via alle danze. Anche il presidente della Camera Penale Luca Maggiora, ha ricordato l’importanza dell’evento:

"Con piccoli gesti cerchiamo di fare qualcosa – spiega – I kit d’ingresso sono importanti, Il detenuto quando entra non ha niente. Spesso non hanno beni come lo spazzolino o addirittura la carta igienica. L’anno scorso siamo riusciti a offrirne 310" conclude. E quanto l’iniziativa sia utile, lo ha ribadito anche la direttrice di Sollicciano Antonella Tuoni: "Queste uscite fanno bene a tutti, dai detenuti al personale di polizia. Lo sport è un collante. La volontà è di riproporle" spiega. Alla fine del torneo I detenuti perderanno entrambe le partire per 1 a 0, ma non conta, i veri vincitori di ieri sono i valori della solidarietà e della condivisione.