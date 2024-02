L’Amica geniale diventa un fumetto: "Vi porto dentro i libri di Ferrante"

"L’amica geniale a fumetti". I romanzi della misteriosa Elena Ferrante da anni ottengono risultati record sia in libreria che sul piccolo schermo ma una trasposizione scenica a fumetti è sicuramente originale. Lo spettacolo, una produzione Fanny & Alexander sceneggiato da Chiara Lagani che interpreta i testi del fumetto mentre il pubblico viene immerso nei disegni di Mara Cenni, sarà in scena stasera alle 21,15 al Teatro Manzoni di Calenzano in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo.

Chiara, come è nata l’idea di questo spettacolo così particolare?

"Lo spettacolo fa parte di un progetto più ampio che Fanny & Alexander ha realizzato intorno alla tetralogia di Ferrante, partito con uno spettacolo teatrale che ha debuttato in due annate separate per poi andare a ricomporre i quattro libri. Poi è arrivata, a me e Mara Cenni, la proposta inaspettata di un autore di graphic novel importante, Coconino Press, legato ai libri della Ferrante. Siamo rimaste spiazzate anche perché loro stavano acquistando i diritti in esclusiva del fumetto che avrebbe girato il mondo. A un certo punto, come faccio con i progetti editoriali poi ho deciso di portare la cosa a teatro e così ci siamo dette con Mara: perché non creare un formato analogo in cui lo spettatore possa entrare nel libro però ricevendo anche una suggestione tridimensionale? Così abbiamo chiesto a Luigi De Angelis, di accompagnarci in questo percorso ed è nato questo lavoro che ha girato tantissimo".

Lo spettatore, dunque, si trova tra due diverse suggestioni…

"Sì, lo spettatore si trova immerso nelle parole e nelle immagini, io recito brani tratti dalla tetralogia e dietro lo spettatore vede immagini animate che sottolineano quanto la protagonista dei libri sta dicendo. Fra l’altro si tratta di uno spettacolo che può girare sia in contesti teatrali che editoriali, ad esempio festival della letteratura perché la scenografia è molto agile".

Come è nato il suo amore per i libri della Ferrante?

"In realtà, ho letto molto tardi la tetralogia, sono una delle lettrici tardive, forse anche spinta dallo snobismo che, soprattutto in Italia, abbiamo per le cose che vendono molto. Di solito siamo prevenuti e facciamo male perché a volte le cose hanno successo con ragione. Mia madre ha insistito perché lo leggessi e io ho portato in vacanza i primi due volumi che ho divorato rimpiangendo di non avere portato anche gli altri. Così sono caduta in preda alla ’Ferrante fever’ che ha contagiato milioni di persone".