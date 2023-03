L’ambiente conta, non le pagliacciate

So che la cosa non è rilevante, ma personalmente non ce la farete a convincermi. No, non ce la farete a persuadermi (come in questi giorni sta sostenendo un nutrito gruppo di persone, fra i quali spiccano alcuni intellettuali al cachemire) che l’azione dei due imbrattatori sciagurati di Palazzo Vecchio sia stata una manifestazione legittima in nome dell’ambiente e che, dunque, in qualche modo dovremmo stare ad ascoltarli, aprendo con loro perfino in dibattito. Intanto perché quella di pensare che la deturpazione e l’atto violento siano una maniera per farsi sentire nel dibattito politico, è una deriva già sperimentata nel secolo scorso che non ha prodotto niente di buono. Anzi. Sulla stessa questione ambientale ci sono modi civili e collettivi per esprimere un disagio o una protesta che ottengono più risultati e i ragazzi di "Friday for future" sono lì a dimostrarlo. Ma soprattutto non mi convincerete perché nei fatti io non mi sento in colpa per il "progresso". No, io non mi sento in colpa se al mattino per procurarmi la colazione invece di uscire con la fionda a caccia di dinosauri scarto una merendina idrogenata; se per spostarmi da una parte all’altra di Firenze invece delle liane uso un’auto a combustione termica o se per riscaldare la casa, invece che annerirla con falò interni spingo l’interruttore di una caldaia a metano. Tutto ciò si chiama appunto "progresso" e non è stato fatto contro l’uomo ma in suo favore. Qualcosa che ha reso la vita più facile per tutti, non una dannazione divina da ripudiare o esorcizzare. Certo, in questo cammino di civiltà e scienza qualche danno lo abbiamo fatto eccome e la correzione a favore dell’ambiente non solo è una necessità ma un dovere. Non a caso la transizione ecologica è un passaggio inevitabile per la società europea, passaggio che fra l’altro abbiamo già imboccato con tempi e modi che sono sotto gli occhi di tutti. Per questo, certe pagliacciate come quelle davanti a Palazzo Vecchio, altro non sono che estremizzazioni di un circo mediatico che danneggiano la stessa battaglia ambientalista, visto che con la loro assurdità generano solo antipatia per la causa. Un autogol clamoroso che soltanto i miopi o chi gioca una propria partita politica ambigua può considerare degno di attenzione al punto di volersi perfino mettere a dibattere.