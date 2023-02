"L’altra metà serberò..." degli orfani

Ancora tre mesi per visitare “E l’altra metà serberò io. I segnali di riconoscimento dell’Ospedale degli Innocenti”, la mostra dedicata ai piccoli oggetti lasciati ai bambini e alle bambine al momento del loro affidamento all’Istituto (i “segnali di riconoscimento” appunto), ospitata nella sezione storica del Museo degli Innocenti. L’esposizione, inaugurata il 3 novembre scorso, ha suscitato un forte interesse e, alla luce del grande afflusso, proseguirà fino al 9 maggio.

Monete e medaglie, ma anche accessori votivi, quali rosari, medagliette e croci, o di uso generico come monili, bottoni e nastri e, dall’Unità d’Italia in poi, anche immagini raffiguranti Garibaldi e Vittorio Emanuele II e nastri tricolore: quasi tutti rigorosamente spezzati, perché i segnali costituivano, fino al 1875, il solo “documento d’identità” in grado di far ricongiungere in un futuro i genitori ai figli, mostrando la parte mancante.

L’Archivio Storico degli Innocenti ne custodisce oltre 40mila, un patrimonio fra i più ricchi al mondo nel suo genere, da cui sono stati selezionati i 71 in esposizione, corredati da pannelli illustrativi, rigorosi dal punto di vista scientifico ma accessibili anche al grande pubblico perché l’obiettivo dell’esposizione è la divulgazione della conoscenza di un patrimonio unico da tutelare, valorizzare e trasmettere. Fra questi per la prima volta è visibile il bigliettino più antico conservato in Istituto e mai mostrato al pubblico prima, quello di Tommaso Domenico, lasciato in Istituto il 21 dicembre 1449.