L’alterco in negozio finisce a pugni All’ospedale titolare e cliente

Una discussione sfociata all’improvviso in una lite feroce, con tanto di calci e pugni, in pieno centro a Livorno. Protagonisti dell’accaduto un uomo intorno ai 60 anni originario di Firenze in qualità di cliente poco dopo aver varcato la soglia, ieri pomeriggio, del negozio di ‘Caccia e Pesca’ di via delle Lastre e il titolare dell’esercizio commerciale. Entrambi gli uomini hanno riportato traumi.