L’alt ai diesel inquinanti Via al divieto da giugno Ma le emissioni calano "Dati incoraggianti"

Per un pelo. Sarebbero bastati 2 microgrammi per metro cubo in meno e avremmo schivato il diktat. Invece il verdetto dell’Arpat arrivato ieri a Palazzo Vecchio sulle concentrazioni di biossido di azoto registrate da gennaio a fine aprile dalla centralina di viale Gramsci, non lascia scampo: l’alt ai diesel Euro 5 immatricolati dal 2009 al 2011 scatterà dal 1 giugno in modo da rientrare nei parametri e ridurre le emissioni. Il divieto sarà valido sui viali nel tratto dalla Fortezza a viale Giovine Italia all’altezza dell’incrocio con via Ghibellina. E nella direzione opposta da viale Amendola, incrocio via Fra Angelico, fino a piazza della Libertà. In pratica lo stesso tratto dove ora è in vigore il divieto ai diesel Euro 4.

Ma quali sono i numeri dietro lo stop? Le notizie non sono tragiche, anzi. Arpat ha certificato una riduzione di 8 mg per metro cubo rispetto alla media, diminuita dai 53 mg per metro cubo degli ultimi 4 anni ai 45 di quest’anno. Non è bastato però. Per soddisfare i criteri del protocollo siglato fra Comune e Regione in modo da rispettare la sentenza della Corte Europea che obbliga l’agglomerato di Firenze a rientrare nei parametri, il valore avrebbe dovuto essere di 43 mg per metro cubo. E l’obiettivo sembra vicino. "I dati – commenta l’assessore all’Ambiente, Andrea Giorgio – ci indicano che l’obiettivo della riduzione sotto la soglia delle concentrazioni di No2 è a portata, anche grazie alle azioni intraprese in questi mesi. Fra queste ci sono controlli, sostituzione flotta bus circolanti nell’area e campagne di comunicazione. Ora abbiamo bisogno della collaborazione di tutti i cittadini, cercheremo, come abbiamo già fatto lavorando con la Regione al protocollo, di minimizzare gli impatti dei blocchi sulla vita soprattutto di chi lavora". Fra le ipotesi allo studio ci sono anche le autodichiarazioni da mostrare agli eventuali controlli, per chi utilizza il mezzo inquinante per lavorare. Non sarebbero previste invece per quanti lo usano per recarsi al lavoro.

Sul fronte prevenzione l’assessore annuncia: "Metteremo a punto nuovi bandi con nuove risorse per il cambio dei veicoli, con le agevolazioni per l’uso delle bici e dei mezzi pubblici, ma è una sfida, quella di migliorare la qualità dell’aria, che ha bisogno dell’impegno di tutti: è in ballo la nostra salute, a partire da quella dei più piccoli". Nei giorni scorsi Giorgio, insieme all’assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti, hanno anche incontrato le categorie per discutere degli incentivi per il cambio delle auto inquinanti, previsti in 12 milioni di euro, ma anche delle deroghe allo stop. E il divieto, quando finirà?Il test di ieri non era l’unico. Il protocollo prevede un’altra data X: il 30 luglio. Quel giorno saranno analizzati i dati del periodo gennaio-luglio 2023 e confrontati con lo stesso periodo dell’ultimo quadriennio. In caso di concentrazioni superiori all’82% del valore medio il divieto proseguirà fino al 1 settembre. E stavolta potrebbe essere applicato a diesel euro 5 immatricolati fino al 2014.