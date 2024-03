L’alluvione a Campi. Aperta un’indagine

Un fascicolo di indagine è stato aperto per disastro colposo sull’alluvione che ha colpito Campi. Il primo, di cui si sappia, che la procura di Firenze ha avviato ufficialmente e che riunisce tutti gli esposti, oltre un centinaio, presentati in questi mesi da singoli cittadini o dai vari comitati nati dopo che acqua e fango hanno messo in ginocchio circa il 70 per cento del territorio campigiano. A darne notizia è il Comitato ‘Alluvione Campi 2023’ con il presidente Marco Celli e l’avvocato Francesca D’Ortenzio, consigliera insieme a Cinzia Bensi. Il comitato, infatti, è stato il primo a costituirsi ufficialmente e oggi conta più di 1.700 iscritti. "Dopo Prato – dicono – la macchina della giustizia si è messa in moto anche a Firenze". Una decisione che si aspettavano da tempo, insieme ai cittadini che rappresento, molti dei quali sarebbero propensi anche a fare una causa contro ignoti sempre disastro colposo.

Ne hanno parlato anche in occasione dell’ultima assemblea pubblica, quando hanno annunciato l’ipotesi di rivolgersi a due geologi e un ingegnere idraulico, tutti della zona, "in modo che conoscano bene il territorio", per capire se e come sia possibile intraprendere la strada della perizia di parte. In attesa di comprendere meglio quale sarà il corso della giustizia, è questo uno degli argomenti che saranno trattati nella prossima assemblea, prevista dopo Pasqua. Un incarico, comunque, che prima di essere affidato necessita di ulteriori documenti visto gli esperti in questione dovrebbero prendere in esame ciò che è stato fatto – o che non è stato fatto – negli ultimi trent’anni, ovvero dopo la precedente alluvione che aveva colpito Campi, nel 1991.

Continua intanto di pari passo il lavoro a fianco dei campigiani che hanno presentato le domande per i rimborsi, con la verifica dell’ammissibilità o meno delle richieste come comunicato dalla Regione negli ultimi giorni. Un’ulteriore novità è invece la presentazione, proprio ieri, di un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate per la richiesta in una serie di agevolazioni (Iva al 10% e detrazione fiscale al 50%) per coloro che a causa delle alluvioni saranno costretti a ristrutturare le proprie case. Tutto questo a 48 ore dalla firma dell’accordo fra il Governo Meloni e la Regione Toscana che ‘si sposa’ con l’appello per avere ulteriori risorse da destinare ai ristori per i danni provocati dall’alluvione. Per il quale il comitato desidera "ringraziare gli onorevoli Donzelli e La Porta con i quali ci siamo sempre interfacciati".