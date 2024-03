L’allarme truffe. I vigili in pensione tornano a lavoro per salvare gli anziani

di Rossella Conte

FIRENZE

Massima attenzione contro le truffe, con particolare riguardo ad anziani e persone sole. È il progetto che l’assessorato alla sicurezza del Comune di Firenze ha attivato a favore dei soggetti vulnerabili che più facilmente finiscono vittime delle truffe. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio torna disponibile il numero verde antitruffa 800.335588, gestito dai volontari dell’Anvup, l’Associazione nazionale ex agenti polizia municipale in pensione. Il numero sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, escluso i festivi infrasettimanali, grazie a 22 pensionati volontari Anvup (ex vigili) che si occuperanno di queste iniziative.

Il progetto truffe anziani si svolge in collaborazione con la prefettura di Firenze e prevede più momenti, tra cui l’organizzazione di 25 incontri in luoghi di aggregazione come centri dell’età libera, biblioteche di quartiere, strutture commerciali e la distribuzione di opuscoli informativi con il vademecum per difendersi dalle truffe.

Grazie al numero verde, spiega l’assessora alla Sicurezza Benedetta Albanese, "si possono fare segnalazioni e chiedere consigli. Il progetto prevede un’ampia attività di informazione e sensibilizzazione collegata a questo numero verde e a questo pool di ex agenti che è importante". "L’attività in corso per prevenire le truffe agli anziani, attraverso l’importante progetto del Comune di Firenze e grazie anche all’incessante opera delle forze di polizia, è un imperativo categorico e costituisce sicuramente uno strumento di sicurezza partecipata capace di incidere anche sulla percezione di sicurezza dei cittadini", aggiunge la prefetta Francesca Ferrandino. Purtroppo, come evidenzia un’indagine Cna Pensionati secondo cui il 60% dei nonni è stata vittima di un raggiro, le truffe ad anziani sono in aumento.

Lunedì mattina, la solita coppia maresciallo-avvocato, ha telefonato a una coppia di anziani nella zona di Campo di Marte. Il finto carabiniere avrebbe chiesto all’uomo di precipitarsi in caserma per via di una denuncia a suo carico mentre il legale ha suonato a casa della donna dicendo che il figlio aveva avuto un incidente e che, per evitare che finisse nei guai, c’era bisogno di soldi. Nel frattempo però il marito si era reso conto della truffa in atto e ha provato a chiamare la moglie la quale risultava isolata. L’anziana, spaventata e sotto choc, ha consegnato sia i contanti che gli oggetti preziosi al finto legale che è scappato facendo perdere le proprie tracce. Per questo l’invito di polizia e carabinieri resta quello di non aprire la porta agli sconosciuti e di chiamare sempre le forze dell’ordine qualora ce ne fosse bisogno. Proprio la settimana scorsa i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato due 27enni italiani che avevano tentato di raggirare una 83enne con il trucco dell’incidente al figlio grazie all’anziana che ha seguito alla lettera i consigli della campagna di prevenzione delle forze dell’ordine.