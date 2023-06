L’allarme sotto casa del magistrato Lo strano pacco al pm delle stragi

FIRENZE

Un allarme bomba, un atto intimidatorio, un falso allarme. Sicuramente singolare, e da non prendere sotto gamba, quanto accaduto ieri mattina al portone di casa, nel centro di Firenze, del procuratore aggiunto Luca Tescaroli, magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia nonché titolare di alcune delle inchieste più delicate, compresa quella sulle stragi del 1993.

Sotto l’abitazione del pm, che vive sotto scorta ( erano stati gli uomini della scorta del Pm a chiamare gli artificieri) dopo aver visto dei fili neri fuoriuscire dalla scatola, è stato rinvenuto ieri mattina uno strano oggetto, che all’apparenza si presentava come uno scatola con dei fili.

All’esito degli accertamenti, con tanto di artificieri, quell’oggetto è risultato un pacchetto batterie per minicar. Non c’era il rischio che esplodesse. I carabinieri ipotizzano che sia stato abbandonato da qualcuno che non sapeva altrimenti come disfarsene.

Ma non è l’unica ipotesi: resta infatti quella dell’avvertimento, dell’intimidazione, diretta a uno dei magistrati più esposti d’Italia. Anche perché, dalla visione delle telecamere, si vedono arrivare due uomini che, con fare cirscopetto, abbandonano il pacco batteria proprio vicino al portone dell’abitazione del magistrato.

Non uno qualsiasi, Tescaroli. Dalla sua prima esperienza in Sicilia, passando per “Mafia Capitale“ a Roma, oggi a Firenze, come elemento di spicco del pool che indaga ancora sui mandanti occulti delle bombe del 1993.

Non è un mistero che il magistrato stia facendo luce sui rapporti tra il nonno di Graviano e l’impero di Berlusconi, ma dall’alto nel suo ruolo dell’Antimafia è il coordinatore di altre inchieste ugualmente delicatissime. Sotto la sua supervisione, ad esempio, si stanno svolgendo anche le indagini sulla scomparsa della piccola Kata dall’ex hotel Astor occupato.

Così come non è più un mistero che proprio nei giorni scorsi, il magistrato abbia chiesto l’arresto, senza ottenerlo dal giudice, di Salvatore Baiardo, il controverso personaggio che sembra sapere molto di cosa nostra e che “azzeccò“, in un’intervista a Massimo Giletti, anche la cattura del boss dei boss Matteo Messina Denaro.

Proprio per quel filone d’indagine, per cui è stato sentito anche il conduttore che è stato recentemente silurato da La7, nei prossimi giorni in procura a Firenze sarebbe dovuto venire anche l’editore Cairo. Ma la testimonianza è stata rinviata per un suo impegno.

ste.bro.