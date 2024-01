L’allarme baby gang. In dieci contro uno: pugni a un ragazzino per rubare le cuffiette

di Elettra Gullè

FIRENZE

"Negli ultimi anni abbiamo notato un aumento dell’aggressività nei ragazzini. Per loro, la violenza, lo scontro tra gruppi rivali appaiono come l’unica soluzione ai problemi". Osvaldo Di Cuffa dirige l’istituto di istruzione superiore Sassetti-Peruzzi, che offre percorsi professionali ed uno di tipo tecnico.

Cosa sta succedendo ai ragazzi? Pochi giorni fa, un sedicenne è stato accoltellato in via Toscanini, a pochi passi dalla sede della sua scuola…

"Leggere le cronache fa venire i brividi. Ormai, il tema delle baby gang è diventato quasi quotidiano. A scuola il disagio dei giovani è palpabile. Diverse volte i nostri alunni ci hanno riferito di esser stati accerchiati e minacciati. I ragazzi che si confidano con noi ci raccontano che è prassi ‘regolare i conti’ attraverso lo scontro tra gruppi".

Da cosa scaturiscono i diverbi che poi innescano la violenza tra baby gang?

"Per quel che sappiamo noi, il più delle volte tutto nasce da gelosie, tradimenti, ragazzi o ragazze che sono stati lasciati. Oppure che hanno rubato il fidanzato o la fidanzata… Una volta, una docente venne a sapere di un appuntamento tra due gang rivali. Io avvertii subito la Digos. E seppi poi che grazie alle forze dell’ordine l’episodio era stato sventato".

Come riuscite normalmente a intervenire?

"Quando sono i ragazzi a chiederci aiuto, cerchiamo un confronto tra gli studenti e coinvolgiamo le famiglie. Certo, là dove sono coinvolti esterni o i fatti sono piuttosto gravi, allora non resta che chiamare le forze dell’ordine. Un paio di anni fa due gruppi esterni alla scuola si picchiarono pesantemente fuori dalla succursale di Scandicci. Avvisammo i carabinieri".

Da dove deriva questo malessere? Possibile sia tutta colpa della pandemia?

"Sicuramente ai 14-15enni è mancata una parte importante di scuola. Il Covid ha contribuito in parte, ma non è certo l’unico responsabile. C’è un problema sociale crescente, legato alla crisi economica. E poi l’abuso dei social, dove certe situazioni vengono normalizzate. Quanti video di risse fanno incetta di like?".

Si rubano scarpe, felpe alla moda… Impensabile anni fa.

"Dei ragazzi mi hanno candidamente detto di aver paura ad andare in centro con un giubbotto firmato. Anche qui ci rivedo la crisi sociale. La moda crea un senso di affermazione. E chi non può permettersi certi capi arriva a rubarli. È propagandato un modello per cui chi non indossa determinati capi non vale niente. Io ascolto i testi dei trapper per cercare di capire i giovani. Vedo che vi è un continuo inneggiare ai soldi facili e alle firme a qualunque costo". Quanto è difficile l’integrazione oggi?

"Nella mia scuola ci sono tantissimi ragazzi stranieri, ma il fenomeno del disagio giovanile è trasversale. Ci troviamo ad affrontare un clima di generale disinteresse nei confronti della scuola".

Quanto riesce a fare la scuola e cosa dovrebbe invece fare il territorio.

"Noi facciamo incontri con le forze dell’ordine sul tema della legalità ed abbiamo sempre cercato di collaborare con tutte le agenzie del territorio. Stiamo anche creando a scuola un presidio degli educatori di strada del quartiere. I servizi ci sono, ma sicuramente va fatto di più. Questi ragazzi hanno un modo differente di relazionarsi.

Campetti sportivi nei quartieri? "Certo. Ma da soli non bastano. Ci vogliono iniziative sociali. Penso poi a scuole di rap, di musica…. Insieme alle istituzioni dovremmo fare un bel sondaggio tra i ragazzi per chiedere a loro che cosa vorrebbero trovare nei quartieri".