L’albero di trattori. Record all’autodromo

Stanchi ma soddisfatti. Aver radunato 213 agricoltori, ognuno sul proprio trattore, all’interno dell’autodromo del Mugello. per creare il più grande albero di Natale mai realizzato, è stata impresa da record. Ed è stato bello anche aver raccolto oltre 8000 euro raccolti a favore di Casa Marta dell’ospedale Meyer di Firenze. Simone Grossi e Roberto Paladini, ideatori dell’evento ringraziano tutti. "Ringraziamo i trattoristi venuti da ogni dove, perfino dall’isola d’Elba, tutti i presenti, cinquemila persone non se le aspettava nessuno, e il Mugello Circuit con il suo direttore Paolo Poli per aver messo gratuitamente a disposizione l’impianto. Grazie anche al sindaco Ignesti, e a coloro che hanno contribuito".