L’alba di dolore a Grassina "Il suo era un cuore d’oro"

Per Ivan "Fabio è un eroe: non si può definire che così e lo ha dimostrato anche stavolta". Per Fiorella "aveva un cuore d’oro". Grassina e non solo piangono Fabio Sequi. La notizia della sua morte, dopo aver tentato di salvare due ragazzi in difficoltà nelle acque di San Vincenzo, ha sconvolto Grassina, il paese dove viveva e lavorava come modellista alla Mmmar, azienda di abbigliamento. In molti piangono l’amico dal cuore d’oro morto in maniera così assurda, in un giorno che doveva celebrare le ferie e la gioia di vivere. "Era una persona solare, dolce, buonissima, fin da ragazzino" ricorda Elena.

L’infanzia vissuta a Sorgane nella parte sotto il Comune di Bagno a Ripoli, le scuole dell’obbligo frequentate a Firenze sud e le superiori in città, Fabio si era trasferito adolescente con la famiglia nel territorio comunale di Greve, ma era poi tornato a vivere in terra di Bagno a Ripoli scegliendo la frazione di Grassina proprio per seguire il suo sogno di lavorare nella moda. Era un artista in tutto, raccontano i suoi amici all’indomani della terribile notizia: oltre a creare moda, amava disegnare, dipingere, fare scultura. Si dilettava anche con la fotografia. Molti grassinesi, nell’apprendere della sua morte, lo hanno riconosciuto come "il ragazzo col cane": ogni giorno lo vedevano passeggiare per le vie della frazione con al guinzaglio il suo amato Sagoma. E anche se magari non c’è mai stata l’occasione di una parola al di là di un sorriso di saluto, lo ricordano con grande affetto e dolore. Proprio il suo cane Sagoma appare con Fabio nella foto divulgata subito dopo la sua scomparsa e ritratta da un’amica in un disegno che rende omaggio al giovane e al suo migliore amico.

E in molti, immediatamente dopo la morte nelle acque di San Vincenzo, hanno iniziato a pensare come commemorarlo, come portare avanti la sua memoria e la sua arte, proponendo una raccolta fondi, un’intitolazione, magari una mostra. "Adesso – li frena il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini – è il momento del lutto; poi capiremo insieme alla famiglia come poter onorare il ricordo di Fabio, nelle forme che i suoi cari desidereranno". Il primo cittadino già da domenica sera si è messo in contatto con i genitori di Fabio.

"Siamo tutti sconvolti – dice Casini -. E’ morto da eroe di soli 36 anni, per un gesto di altruismo senza eguali. Abbiamo voluto esprimere vicinanza e cordoglio ai suoi cari, in questo momento di dolore atroce, da parte dell’amministrazione e di tutta la comunità, profondamente colpita da quanto successo". I funerali dovrebbero svolgersi domani mattina alla chiesa di San Michele a Tegolaia a Grassina, la città da lui scelta per vivere, dove stanno tanti suoi amici e dove passano quotidianamente i suoi colleghi di lavoro, tutti accomunati dal dolore della notizia della morte di un "eroe dal cuore d’oro".

Manuela Plastina