"L’aiuola non è una latrina". E viene aggredito

Hanno chiesto a uno sconosciuto di non urinare davanti a loro, nel bel mezzo dei giardini pubblici. E, proprio per questo, sono stati aggrediti con un bastone. È successo martedì sera, a Campi Bisenzio, dove è stato necessario l’intervento dei carabinieri della locale stazione e della compagnia di Signa. In base alle prime ricostruzioni dei fatti, un 37enne stava camminando insieme alla compagna nei giardini di via Magenta, per portare a spasso i propri cani. Durante la passeggiata, i due hanno quindi visto un ragazzo, probabilmente extracomunitario, urinare proprio davanti a loro, e gli hanno chiesto di spostarsi in un punto più lontano dell’area verde. Per tutta risposta, lo sconosciuto avrebbe raccolto da terra il ramo di un albero, colpendo alla testa il 37enne e scappando assieme ad alcuni suoi amici che avevano assistito ai fatti senza intervenire. In un primo momento, la vittima dell’aggressione si è allontanata dai giardini e solo successivamente ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e del Nue 112. L’uomo è stato quindi medicato per una ferita all’altezza dell’occhio sinistro, ma ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso per ulteriori accertamenti diagnostici.

Sull’episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Signa, con l’obiettivo di ricostruire in dettaglio quando accaduto e di individuare il responsabile anche attraverso l’acquisizione di eventuali immagini di videosorveglianza. Non è purtroppo la prima volta che i giardini di via Magenta sono protagonisti di aggressioni ed episodi violenti.

Lisa Ciardi