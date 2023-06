L’agonia delle liste d’attesa "Anni di sofferenze e paura Poi quella diagnosi terribile"

di Lisa Ciardi

Per anni alla disperata ricerca di una diagnosi, senza essere creduta. Per poi scoprire di essere affetta da sclerosi laterale primaria, una gravissima malattia degenerativa, che porta a un peggioramento progressivo. È la storia di una fiorentina di 59 anni che preferisce restare anonima, ma ha voluto raccontare la sua storia proprio per chiedere maggiore attenzione verso i pazienti che denunciano problemi di salute. "Ho disturbi da tanto tempo, ma ho iniziato a stare male in modo evidente 5 o 6 anni fa – racconta – ottenendo una diagnosi per fibromialgia a Torregalli. Mi sono stati somministrati degli antidepressivi, ma ero sicura di non essere depressa. Ho affrontato varie visite alla Asl (Casa Salute Morgagni) nelle quali sono stata trattata nuovamente come una persona depressa, bulimica o ipocondriaca. A seguito di queste parole dei medici ho anche cancellato ulteriori esami e ho cercato di impegnarmi a camminare, cosa che mi ha sfinito ulteriormente". Poi, a gennaio 2022 la signora ha cominciato a perdere l’equilibrio, peggiorando a tal punto da ritrovarsi più volte a terra senza capire il motivo. "Dopo varie peripezie sono stata inserita, nel settembre 2022, nella lista d’attesa per accertamenti neurologici al Cto. Ero felice di essere stata presa in considerazione, ma ben presto mi sono resa conto che ci sarebbe stato da attendere. E non sono riuscita ad accelerare i tempi. A ottobre sono caduta e sono stata portata a Careggi. E ancora sono stata trattata come depressa. Mi sono stati fatti accertamenti al cuore e poi hanno disposto le dimissioni. Mi sono opposta, chiedendo che venissero anticipati gli esami al Cto, ma mi hanno convinto a tornare a casa".

Poi è arrivata una seconda caduta e la nuova corsa al pronto soccorso. "Solo allora, finalmente, sono stata presa in carico dal Cto che ringrazio e dove mi sono trovata benissimo. Purtroppo i miei timori si sono dimostrati fondati e, a novembre, è arrivata la diagnosi di sclerosi laterale primaria, una malattia terribile, rara e degenerativa. Ho passato mesi ad aspettare. Adesso sono su una sedia a rotelle, invalida al 100%. Dipendo da mia figlia anche per vestirmi, lavarmi, mangiare e altro. Io, da donna autonoma che ha cresciuto una figlia da sola, mi trovo a dipendere da lei. Io che lavoravo con passione come insegnante di sostegno, ora sono immobile su una sedia, depressa e disperata. Per questo ho scritto anche al presidente della Regione, Giani, per chiedergli di spiegare ai suoi medici di ascoltare di più i pazienti. E per dire che le liste d’attesa, per un caso urgente, si dovrebbero poter saltare".