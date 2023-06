lago e percorso pedonale

Come sarà la nuova piazza don Castelli a Bivigliano? Martedì sera, in un’assemblea pubblica, è stata presentata ai cittadini l’idea progettuale nata dalla sintesi di tutti contributi raccolti nei mesi scorsi dal gruppo composto da tecnici del Comune, cittadini e associazioni. Gruppo che ha seguito il processo di democrazia partecipata per disegnare il futuro del paese. Un progetto che trasforma radicalmente la zona, con l’inserimento di spazi verdi, un laghetto, percorsi pedonali e che integra in parte anche l’ampio terreno sottostante. "Si tratta - spiega il sindaco Leonardo Borchi - di un’idea che sarà la base del progetto e che stabilisce le linee fondamentali, come la collocazione dei posti auto o la creazione di un anfiteatro naturale; poi per i dettagli ci sarà spazio per altra partecipazione". Oltre alla riqualificazione della piazza sono stati presentati anche il progetto di un’area cani nello spazio verde sovrastante e il tracciato della pista ciclo pedonale che unirà Bivigliano con la località Casa al Vento; che sarà realizzata costeggiando la strada e che richiederà degli espropri. "Questa - spiega Borchi - è un’opera impegnativa, ma intanto abbiamo individuato il percorso, e le eventuali particelle interessate. Poi ci sarà da trovare la soluzione meno impattante anche per i proprietari". E, sia nel caso della piazza sia nel caso della pista ciclabile, ci saranno da redigere i progetti definitivi e da trovare i fondi. Un fosso tombato che passa sotto il paese sarà oggetto di speciali controlli e attenzioni.

Nicola Di Renzone