Barberino di Mugello (Firenze), 9 luglio 2019 - Proseguono le ricerche di Serafino Luordo, l’uomo di 63 anni di Borgo San Lorenzo che non è più riemerso dopo un tuffo dal pedalò effettuato durante una gita proprio di fronte alla spiaggia del Bahia, stabilimento attrezzato del lago di Bilancino, incidente avvenuto giovedì scorso.

Impegnato il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, da oggi presenti anche con personale e attrezzature del nucleo sommozzatori di Roma. In particolare oggi è stato utilizzato un sonar a scansione laterale che, attraverso l'emissione di onde acustiche che vengono riflesse ed elaborate, riproduce la conformazione del fondale. Se non ci saranno sviluppi le ricerche proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Secondo il racconto di alcuni testimoni Luordo si sarebbe tuffato e non sarebbe più riemerso. Al momento dei fatti con lui sul pedalò si trovava una donna che avrebbe dato subito l’allarme, raccolto dall’equipaggio di una vicina imbarcazione. Le persone a bordo della barca, però, non avrebbero potuto fare niente per lui. A quanto sembra, infatti, il povero uomo avrebbe annaspato e poi sarebbe subito andato a fondo. Anche dalla riva sono subito intervenuti i bagnini e i soccorsi, purtroppo però inutilmente. Sono quindi stati attivati subito i soccorsi, e sul posto sono arrivati i carabinieri di Barberino, la polizia municipale e soprattutto i vigili del fuoco da Borgo San Lorenzo con il gommone, i sommozzatori da Firenze, e in serata è stato attivato anche l’elicottero Drago, del nucleo dei vigili del fuoco di Arezzo.

