L’agguato in centro storico. Ex sindaco colpito con una sedia: "Aggressore fuori un’ora dopo"

di Rossella Conte

Una serata in centro a Firenze si è trasformata in un incubo per Alessio Calamandrei, ex sindaco di Impruneta. In via Martelli, nella notte tra martedì e mercoledì, ha assistito a una scena che lo ha spinto a intervenire. Un uomo italiano di 32 anni, in evidente stato di alterazione, ha scagliato una bottiglia contro il portone della chiesa di San Giovannino dei Padri Scolopi, poi ha rovesciato due cestini dei rifiuti continuando a urlare insulti. "Non riesco a girarmi dall’altra parte" racconta Calamandrei. Ha chiamato il 112 e ha iniziato a seguire il responsabile descrivendo tutto in diretta. L’uomo, accortosi di essere osservato, lo ha affrontato: "Gli ho detto che ero al telefono con la polizia, lui mi ha insultato e mi ha colpito con una sedia, tirandomi colpi alla schiena e al braccio".

Poco dopo sono arrivate due volanti: una ha fermato l’aggressore, l’altra ha raccolto testimonianze. Calamandrei, ferito, si è recato a piedi al pronto soccorso di Santa Maria Nuova. "Le ambulanze servono a chi ne ha davvero bisogno, io potevo camminare" spiega. Ha atteso ore prima della radiografia e del referto: prognosi di sette giorni e un bendaggio al gomito. La delusione, però, è stata un’altra: "Nemmeno un’ora dopo quell’uomo era di nuovo in via Martelli, libero di godersi il fresco della sera. Io invece ero in ospedale con un gomito gonfio come un pallone. Questo dimostra che qualcosa non funziona".

Sul caso sono intervenuti Jacopo Cellai e Sheila Papucci, di Fratelli d’Italia: "Firenze non è sicura e l’ennesima prova è l’aggressione subita da Calamandrei, esponente Pd. Stavolta a denunciare la violenza non è un ‘fascista’, ma un uomo di centrosinistra".

Replica l’ex sindaco: "La sicurezza non è né di destra né di sinistra. Un sindaco deve tenere alta l’attenzione, ma non può avere colpe se chi viene fermato per aggressione è fuori dopo un’ora". Poi aggiunge: "Il centrosinistra è stato troppo lassivo, ma anche il centrodestra, al governo da tre anni, non ha fatto passi avanti". Nonostante l’amarezza, Calamandrei ha notato un gesto che lo ha colpito: "Ho visto quattro ragazzi rialzare i cestini rovesciati senza dire nulla, continuando a chiacchierare. Questo mi ha fatto pensare che un po’ di speranza, forse, c’è ancora".

Infine la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha espresso vicinanza: "Noi ci siamo, con i nuovi agenti di municipale e i presidi di prossimità. Ma va detto chiaramente: mancano uomini e risorse, servono più agenti perché forze dell’ordine, questura e prefettura possano presidiare davvero il territorio".

"L’episodio accaduto ad Alessio Calamandrei, a cui va la nostra solidarietà, è l’ennesima dimostrazione che le leggi non funzionano e che nel nostro paese non c’è certezza della pena", dice l’assessore alla Sicurezza, Andrea Giorgio. "Vedere il responsabile di un atto criminoso libero dopo poche ore è sconfortante per le vittime, che rischiano di perdere la fiducia nelle istituzioni – continua –, e umiliante per le forze dell’ordine che tanto si impegnano per la sicurezza delle nostre città. Ed è una cosa che succede troppo spesso: è accaduto con il responsabile della tentata rapina al negozio di articoli da fumo in San Jacopino, ma accade ogni giorno con chi fa le cosiddette ‘’spaccate’’, con gli spacciatori fermati nei giardini dalla nostra Polizia Municipale o dalle forze dell’ordine, con i borseggiatori, con le persone che minacciano o compiono atti di violenza".