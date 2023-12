L’affondo di Montanari: "C’è spazio per una lista contro la fine della città"

"Se alla fine i candidati fossero Funaro per il Pd, Saccardi per Italia Viva e l’ineffabile direttore degli Uffizi Schmidt per la destra-destra, ci sarà molto spazio per una lista civica che raccolga le personalità e le forze che in questi anni si sono battute contro la fine di Firenze come città, l’eclissi della questione sociale, il turismo come puro consumo distruttivo, il patrimonio culturale come parco giochi dei ricchi". L’affondo, molto duro nei toni, arriva dal rettore dell’università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari, in un intervento sul Fatto Quotidiano. In questa prospettiva, anche Montanari si mette in gioco, sebbene ribadisca la sua volontà di non candidarsi: "Sarebbe un segnale nazionale, e saremmo in tanti a impegnarci (io non come candidato sindaco: il mio mandato di rettore scade nel 2027), perché l’idea di società di Renzi e Nardella è quella del ‘si salvi chi può’, ed è ora di tornare alla visione di don Lorenzo Milani per cui ‘sortirne da soli è avarizia, e sortirne insieme è politica’".