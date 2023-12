L’affondo di Bocca: "Sicurezza e degrado adesso sono le priorità. Presto un tavolo"

"La sicurezza e il degrado sono i punti critici su cui intervenire a Firenze. Ma la soluzione non è la videosorveglianza che serve al massimo in autostrada per andare più piano almeno su quel tratto: per far sentire cittadini, turisti e commercianti più sicuri c’è bisogno di un presidio delle forze dell’ordine o della vigilanza privata. E in Fondazione studieremo come poter scendere in campo perchè questa, al momento, è una delle priorità, anche di Firenze".

Il presidente della Fondazione Cr Firenze, Bernabò Bocca spinge sull’acceleratore in una città che ogni giorno fa i conti con scippi, spaccate alle vetrine e baby gang: "La sicurezza è all’ordine del giorno tra continue spaccate alle vetrine, balordi o extracomunitari ubriachi che infastidiscono i passanti, come accade anche davanti al mio albergo dove si sono letteralmente impossessati della rotonda che avrei voluto recintare ma non si può, e cittadini che non si sentono più sicuri di camminare per strada in una città che dovrebbe essere un salotto. E invece – affonda – hanno paura. Non sa in quanti mi hanno chiamato o scritto dopo le mie parole a teatro sull’argomento".

Nessuna critica all’amministrazione, ci tiene a chiarire Bocca: "Questo è un tema che riguarda purtroppo molte altre città italiane da Roma a Milano. Firenze è più piccola e il disagio si avverte ancora di più". Ma siccome l’Ente Cassa si occupa del territorio fiorentino e delle sue fragilità, è pronta a mettersi in prima fila e, con le dovute forme, ad aprire la cassaforte.

"Ho letto in un’agenzia che partecipiamo con la Camera di commercio al finanziamento di un milione e 200mila euro per implementare la videosorveglianza ma non è così. Anche perché non credo sia lo strumento giusto, come non bastano inferriate o allarmi che al massimo possono creare un deterrente per le spaccate agli esercizi commerciali. Il problema è molto più diffuso. Come Fondazione possiamo finanziare enti e istituzioni no profit e non pagare direttamente i vigilantes, tanto per essere chiari. Ma possiamo partecipare a un progetto pubblico sul tema della sicurezza e della lotta al degrado: non ci tiriamo indietro come, sono convinto, non si tirerebbero indietro i privati a patto però che non ci sia in mezzo la solita burocrazia del ’questo si può fare e questo no’".

Con il sindaco Dario Nardella Bocca si è sentito già mercoledì, subito dopo l’assemblea al teatro Niccolini per tracciare il programma della Fondazione nei prossimi anni che prevede investimenti per 150milioni di euro, il 25% in più rispetto al passato. "Abbiamo convenuto che bisogna fare qualcosa. E, anche se ancora non c’è una data fissata per un incontro, prestò ci sarà".

Eri.P.